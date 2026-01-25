Roma e Milan si annullano e l'Inter scappa in testa alla classifica. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' arrivato il primo pomeriggio in campionato per la Roma di Gasperini, alla ventiduesima giornata: è finito 1-1 infatti il posticipo tra i giallorossi e il Milan. Vantaggio per la squadra di Allegri al quarto d'ora della ripresa con un colpo di testa di De Winter su cross di Modric.

Il pareggio della Roma è arrivato al 72' con il rigore di Pellegrini, dopo un fallo di mano di Bartesaghi. Con questo pareggio di fatto le due squadre si tolgono punti a vicenda, favorendo la fuga dell'Inter, ora a +5 sul Milan.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 52, Milan 47, Napoli 43, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, Udinese 26, Sassuolo 26, Cagliari 25, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.