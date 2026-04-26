Non soltanto Vanoli: tanti giocatori potrebbero partire a fine stagione. L’obiettivo di ridurre al minimo gli errori e ridisegnare la squadra

La Fiorentina oggi contro il Sassuolo deve provare a chiudere definitivamente la questione salvezza. Un successo permetterebbe ai viola di portarsi a +11 sulla zona retrocessione quando mancano quattro giornate alla fine, mettendo al sicuro una stagione fin qui complicata. Solo dopo aver blindato la permanenza in Serie A, il club potrà concentrarsi sulle valutazioni complessive in vista del futuro.

Tutti, o quasi, sono sotto osservazione

Come illustrato dal Corriere dello Sport di oggi sotto osservazione c’è innanzitutto l’allenatore Paolo Vanoli, insieme a diversi elementi della rosa come Albert Gudmundsson, Roberto Piccoli, Pietro Comuzzo e Dodô. Il finale di stagione, con le sfide impegnative contro Roma, Genoa, Juventus e Atalanta, sarà determinante per capire su quali basi costruire il progetto tecnico. La dirigenza, guidata da Fabio Paratici, ha già tracciato una linea, ma molto dipenderà dalle risposte del campo.

Prima però c'è la partita di oggi

Parallelamente, è già iniziata una profonda riflessione sulla rosa in vista di una possibile rivoluzione estiva. Diversi giocatori sono chiamati a guadagnarsi la conferma. Il mercato avrà inevitabilmente il suo peso, ma le decisioni finali saranno prese dalla società con l’obiettivo di ridurre al minimo gli errori e ridisegnare la squadra. Prima, però, serve un passo decisivo: battere il Sassuolo e aprire una nuova fase fatta di scelte nette tra promossi e bocciati.