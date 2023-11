Valcareggi: "Sottil invece di pensare alla partita, probabilmente pensa a mettersi i guantini e a che maglia indossare per il match"

Furio Valcareggi, procuratore sportivo, ha parlato a Toscana TV del momento non facile che sta vivendo Riccardo Sottil con la maglia della Fiorentina anche dopo la prestazione fatta a San Siro. Queste le sue parole provocatorie:

“Queste sono cose che non mi riguardano, ma è ovvio che vadano sottolineate. Sottil entra in campo con le maniche corte e i guantini viola. Sabato sera, invece di pensare alla partita del giorno dopo, perché sapeva di giocare, al fatto che ci sarà Calabria a marcarlo, di cosa e come fare per ingannarlo, lui pensa a queste cose qua, ai guantini… Se gli fa freddo che si metta le maniche lunghe”.