Un vero e proprio salasso per seguire la Fiorentina in Arabia: e così le richieste dei tifosi viola si aggirano nell'ordine... della decina

Il quadro è chiaro: la Supercoppa Italiana esportata in Arabia in cerca disperata di soldi va in contrasto con la base del calcio, quella rappresentata dal popolo e dai tifosi in particolare. E sarà uno spettacolo non certo per gli appassionati abituali: secondo l'analisi di Repubblica infatti, non solo non ci sarà alcun esodo ma in dubbio c'è anche la minima rappresentanza. Troppo complicato organizzare un viaggio senza neanche sapere se la Fiorentina giocherà una o due partite, dovendosi sobbarcare un vero e proprio salasso tra volo e pernottamento.

Dalle associazioni del tifo fanno sapere infatti che organizzare un charter avrebbe comportato una spesa tra gli 800 e i 100 euro a testa, oltre ai costi per visto, hotel e biglietti per lo stadio di Riyad. E infatti, le richieste giunte sono nell'ordine della decina di unità.