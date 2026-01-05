Una polemica che non supera le mura del Franchi: la prima di Salomon e quel cross...

L'acquisto di Solomon non poteva non generare polemiche, sprattutto in un periodo storico come questo. Non solo post e messaggi sui social, anche consiglieri comunali sono intervenuti a favore o contro l'acquisto del giocatore israeliano. Durante il suo primo match al Franchi però, la

Le polemiche e l'accoglienza del Franchi

Vanoli gli ha concesso 24 minuti, non pochi per uno arrivato a Firenze appena 48 ore prima. Nel futuro probabilemente saranno di più, soprattutto se il tecncico viola continuerà a giocare con gli esterni alti. Visto il gran chiacchericcio social per il suo acquisto, l'ipotesi di un ingresso fra i fischi del Franchi era tutt'altro che improbabile. Invece il neo giocatore viola, quando è entrato in campo ad inizio gara ha ricevuto qualche timido applauso da parte dei tifosi presenti nel parterre di tribuna.

La prestazione

Manor Solomon è stato poi importante per la vittoria della Fiorentina. il classe ‘99 ha ingranato lentamente, per poi aumentare il ritmo nel momento cruciale. I primissimi minuti in maglia viola sono stati segnati da tocchi semplici e pochi lampi da fantasista. Calci d’angolo e punizioni sono state subito affidate all'ala israeliana, segno di una buona qualità nel cross. Proprio questa sua caratteristiche è stata apprezzata dai tifosi viola in pieno recupero, quando, su un suo perfetto cross, Fortini ha colpito di testa, impegnando Audero. Sulla ribattuta di Kean però la palla è entrata finalemente in rete, sancendo la seconda vittoria in campionato della Fiorentina.

