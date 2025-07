Dopo la (pessima) parentesi alla Fiorentina, Zaniolo pensa di riprovarci con il suo club. "Voglio dimostrare di nuovo il mio valore"

Arrivano importanti novità sul futuro di un fresco ex calciatore della Fiorentina. Non è stata affatto un'avventura felice quella di Nicolò Zaniolo in Viola, una parentesi che si è chiusa anche col brutto episodio accaduto in occasione delle Finals del Campionato Primavera al Viola Park.

Il futuro di Zaniolo lontano dalla Fiorentina

Secondo quanto riporta il giornalista turco, vicino alle vicende delle squadre di Istanbul, Kadir Çetinçalı, l'ex attaccante gigliato avrebbe parlato con l'allenatore del Galatasaray e poi riferito alla sua cerchia più stretta: "Mi sono confrontato con il mister e gli ho detto: voglio restare al Gala, dimostrerò di nuovo il mio valore".

Ma la decisione finale non sarà sua

Zaniolo, aggiunge il cronista anatolico, avrebbe anche fatto sapere ai suoi compagni di voler dimostrare il suo valore. Ma non solo. L'ex viola starebbe anche cercando casa a Istanbul. La decisione finale sul suo futuro, tuttavia, spetta al tecnico campione di Turchia Okan Buruk.