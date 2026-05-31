Episodio speciale dedicato al Como da parte di Sky Sport: le parole di Fabregas, intervistato per l'occasione, riaccendono il parallelismo tra i lariani e la Fiorentina, con entrambe le società che sono state rilevate nel 2019 ma con esiti ben diversi.

Sull'approccio alla Serie A

Il commento di Fabregas è molto eloquente: “Alla prima gara in Serie A (stagione 2024-25, ndr) abbiamo perso 3-0 contro la Juventus: in quel momento eravamo ancora molto da Serie B. Però quella partita ci ha fatto capire che, se volevamo restare in Serie A, dovevamo alzare il livello. Il presidente lo ha capito subito e abbiamo aggiunto sia giovani che giocatori esperti, giocatori che ci hanno dato qualità, velocità, e abbiamo iniziato a spingere di più”.

Su Baturina

Baturina, che era stato sondato anche dalla Fiorentina prima di scegliere il Como, col suo gol al 90' contro il Bologna ha aperto un periodo d'oro che lo ha visto raccogliere 3 reti e 3 assist nelle successive 4 partite. Fabregas lo ricorda così: “Martin arrivava da un periodo difficile ma è un giocatore forte, forse per colpa mia non aveva avuto tante occasioni, ma quel gol ha cambiato qualcosa per lui e per noi”.