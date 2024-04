Intervistato in Germania da Kicker, ha parlato l'ex obiettivo di mercato della Fiorentina Ruben Vargas, esterno d'attacco dell'Ausburg per il quale poi la trattativa è sfumata. Ha parlato anche di questo nella sua intervista:

"Qui all'Augsburg sto bene, c'è un ambiente familiare. Soprattutto in vista degli Europei, non volevo rinunciarci. Chissà se avrei giocato subito a Firenze. È difficile cambiare squadra a gennaio senza alcun tipo di preparazione. Bisognava correre. Ci ho pensato così tanto, allora ho capito che non era la cosa giusta da fare. Non è un segreto che mi senta pronto per il passo successivo, ma al momento me lo immagino soltanto, quindi non mi sento grandi pressioni".