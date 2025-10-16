Tra i giocatori che hanno lasciato la Fiorentina nell'ultima estate, c'è anche Antonin Barak, che ha scelto la Serie B. La sua esperienza in prestito secco alla Sampdoria non è iniziata nel migliore dei modi, considerata anche la condizione fisica. Il tecnico blucerchiato Massimo Donati ha parlato di lui in conferenza stampa.

Barak alla Samp deve ingranare: “Lo stimo, ma deve fare la differenza”

“Barak sa benissimo che ha una stima incredibile da parte mia. Però non significa che ha un posto di diritto tra i titolari o che deve per forza entrare in campo. Da lui mi aspetto molto, deve fare la differenza a prescindere. Questo vale per tutti i giocatori della Sampdoria. Non ci mancano i giocatori importanti, valuteremo di volta in volta”.