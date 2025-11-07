Al Genoa non se la passano tanto meglio. Gli azionisti alzano la voce: "Immediato cambiamento di gestione"

Il Genoa non se la sta passando certamente bene in questo avvio di campionato. Il cambio in panchina delle ultime ore, con l'arrivo di De Rossi, non sembra aver tranquillizzato a pieno l'ambiente.

Situazioni analoghe

Domenica andrà in scena una scontro salvezza fra la Fiorentina e il Genoa. Per entrambe le squadre le difficoltà in campo si risultati si è presto tramutate in una vera “crisi ambientale”. Se a Firenze è la tifoseria organizzata a protestare contro la società a Genova sono gli azionisti stessi, che attraverso un comunicato ufficiale, si chiedono quale sia il vero progetto della società rossoblù.

La nota del gruppo statunitense

Come riporta il Corriere della Sera, il gruppo statunitense A-Cap, società di assicurazioni che ha sempre fornito sostegno finanziario ai rossoblù, ha alzato la voce attraverso una nota ufficiale contro il presidente Dan Sucu: “Ci troviamo di fronte a una crisi che richiede un’azione immediata e decisiva", si legge nel comunicato. La situazione tecnica, patrimoniale e finanziaria, afferma A-Cap, rende necessario “un immediato cambiamento di gestione. In particolare, è fondamentale individuare un nuovo Amministratore Delegato e un nuovo Direttore Finanziario”. Tanti gli errori commessi dalla nuova proprietà, sostiene A-Cap, su tutti la rimozione di Alberto Zangrillo dal Cda: “Un’operazione per mettere a tacere il dissenso ed eliminare una voce che i tifosi rispettano e in cui credono. La scelta di allontanarlo svela la vera natura dell’attuale dirigenza: preferiscono eliminare i critici invece di affrontare le critiche". La nota parla di “leadership senza visione” e chiede "un rinnovamento completo del management, incluso il reintegro di figure qualificate e indipendenti come il Prof. Zangrillo".