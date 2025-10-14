Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina non vuole assumersi rischi
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “L'ora dell'anima”. E ancora: “Dzeko e Piccoli anti Milan”.
Pagina 19
Apertura per: “Kean a casa Con il Milan però Dzeko e Piccoli”. Sottotitolo: “Sospiro di sollievo dopo gli esami Ma la Fiorentina non intende assumersi nessun rischio accelerando i tempi di recupero”.
Rinnovo
In taglio basso: “Mandragora, operazione rinnovo”. E anche: “Da valutare Fazzini Dodo e Sohm verso i rossoneri”.
