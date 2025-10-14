​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina non vuole assumersi rischi

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “L'ora dell'anima”. E ancora: “Dzeko e Piccoli anti Milan”. 

Pagina 19

Apertura per: “Kean a casa Con il Milan però Dzeko e Piccoli”. Sottotitolo: “Sospiro di sollievo dopo gli esami Ma la Fiorentina non intende assumersi nessun rischio accelerando i tempi di recupero”. 

Rinnovo

In taglio basso: “Mandragora, operazione rinnovo”. E anche: “Da valutare Fazzini Dodo e Sohm verso i rossoneri”. 

Notizie correlate
💬 Commenti