Finisce la telenovela Esposito. L'attaccante pronto al trasferimento in Sardegna: ecco le cifre dell'affare

La Fiorentina aveva messo sotto osservazione il giovane attaccante Sebastiano Esposito come possibile sostituto del partente Beltran. Le difficoltà legata alla cessione dell'argentino hanno però bloccato i tentativi viola e il giocatore ex Empoli sembra ormai destinato ad altre destinazioni.

Quasi una telenovela quella per Sebastiano Esposito; Fiorentina, ma soprattutto Parma e Cagliari, hanno dato vita ad un acceso scontro di mercato. Alla fine a spuntarla è stata la squadra sarda, che nelle prossime ore ufficializzerà l'acquisto del ragazzo. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà l' intesa fra i rossoblù e l'Inter è stata trovata sulla cifra di 4 milioni più il 50% da eventuale futura rivendita.



