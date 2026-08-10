Una nuova realtà di Serie C si inserisce nella corsa per un giovane attaccante, che ha già salutato Firenze

Dopo aver salutato Firenze e la Fiorentina con un bel messaggio, non diversamente da molti altri giovani in uscita dal Viola Park questa stagione, una nuova pretendente si è inserita nella corsa per Gabriele Bertolini.

Nuova pretendente

Esterno offensivo o attaccante, classe 2006, nei giorni scorsi si era parlato dell'interesse di Sambenedettese e Livorno, realtà di Serie C, per il ragazzo della Primavera viola; tuttavia, Sportitalia rivela una terza pretendente di rilievo, sempre dallo stesso campionato, vale a dire la Salernitana, che potrebbe ospitare Bertolini nella sua prima esperienza tra i professionisti.

Ambiente ambizioso

L'obiettivo dichiarato dei campani è quello di tornare in Serie B e l'allenatore, Serse Cosmi, è stato chiaro: “La squadra non va completata, ma rinforzata”. In quest'ottica potrebbe davvero essere Salerno l'opzione giusta per Bertolini, reduce dalla vittoria dello Scudetto Primavera arrivato anche grazie ai suoi 5 gol messi a referto.