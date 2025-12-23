Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, è intervenuto anche sulla questione dei lavori in corso al Franchi.

“Stadio? La strada è stata imboccata”

“La strada è stata imboccata - ha detto - ora va fatto appello al rispetto del cronoprogramma presentato, necessario anche per gli Europei 2032, e bisogna trovare le risorse. È bene che arrivino in un rapporto con la Fiorentina. Se la Fiorentina ci sta, si può fare un allungamento della concessione, altrimenti vanno ricercati fondi pubblici. E per farlo, ci metteremo tutti a disposizione, anche io. Senza fare pubblicità”.

“Franchi strada obbligata”

Recentemente, l'ex presidente del consiglio, Matteo Renzi, ha ribadito che quella di ristrutturare il Franchi è stata una scelta sciagurata. Una frase a cui Giani replica così: “Più che sciagurata direi obbligata. Anche perché l’unica proposta alternativa era Campi Bisenzio e grazie a Dio l’abbiamo lasciata perdere perché altrimenti oggi saremmo tutti complici di un’alluvione più grande di quella che ha colpito Campi. Io dissi di no a quell’idea perché nel 2003, quando ero nella Fiorentina, abbiamo studiato l’area e i rischi idrogeologici erano evidenti”.