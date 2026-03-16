Mandragora: "Ci siamo meritati la stagione che stiamo vivendo. Abbiamo preso tante batoste che ci hanno fatto stare male"

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, ha parlato su DAZN al termine della partita vinta dai viola contro la Cremonese.

“Abbiamo cambiato l’atteggiamento, abbiamo approcciato la partita bene. L’abbiamo vinta sul piano del palleggio, poi i nostri attaccanti sono stati bravi a concretizzare”.

I viola non possono però certo essere tranquilli: “Ci sono nove partite, guardare o meno la classifica ci dà poco. Dobbiamo affrontare le prossime nove partite come quella di stasera, ci sono tanti punti ancora in palio. Ci siamo meritati una stagione così e dobbiamo uscirne”.

Infine: “Le dificoltà sono state tante nel trovare la prima vittoria, perché era un grosso peso che ci portavamo dietro. DI sicuro non è un’annata che rispecchia la Fiorentina di sempre, abbiamo preso diverse batoste che ci hanno fatto stare male ma non abbiamo abbassato il livello del nostro lavoro: lo facciamo bene e vogliamo uscire da questo momento”.