La Fiorentina mette gli occhi su un centrale brasiliano mancino: costi contenuti e caratteristiche in linea, ma occhio alla concorrenza

Occhi in Brasile per il mercato invernale: come riportato dall'esperto di mercato Ekrem Konur, c'è anche la Fiorentina nella corsa a un centrale difensivo in forze al Botafogo.

L'identikit

Si tratta di David Ricardo, difensore classe 2002 di piede mancino, caratteristica che manca nella rosa della Fiorentina. Forte fisicamente, il suo metro e 88 gli permette di essere una presenza importante nelle retrovie. Nell'ultima uscita del suo Botafogo, poi, proprio un suo assist grazie a un colpo di testa ha deciso la sfida portando i suoi sul momentaneo 3-1, in una partita poi vinta.

La concorrenza e il prezzo

C'è, però, concorrenza e non solo italiana: se infatti la Fiorentina si è interessata al brasiliano, anche il Bologna e il Real Betis si sarebbero appuntati il suo nome. Dal Brasile parlano di un cartellino che vale sugli 8 milioni di euro.