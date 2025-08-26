Un incredibile retroscena dalla Spagna: la Fiorentina ci ha provato per Alaba e il Real Madrid aveva accettato! Ma i piani del calciatore...

Si muove il calciomercato della Fiorentina, soprattutto in difesa. Il club viola non può ignorare le pressioni dell'Al-Hilal per Pietro Comuzzo, con un'importante offerta pronta; al tempo stesso, ci sono movimenti per acquistare Victor Lindelöf (svincolato). Eppure non è l'unico difensore che la società vorrebbe portare a Firenze, anzi, c'è un risvolto clamoroso.

Accordo tra Fiorentina e Real Madrid per Alaba!

Il portale spagnolo Defensacentral.com, molto vicino alle vicende del Real Madrid, rivela il tentativo concreto della Fiorentina per David Alaba. L'austriaco ha il contratto in scadenza nel 2026 e sa già che non ci sarà un rinnovo. Proprio per questo motivo, la dirigenza dei Blancos avrebbe addirittura accettato l'offerta del club viola, con il benestare di Florentino Perez di fronte a una proposta convincente.

Ma la volontà del calciatore ha fermato tutto

Insomma, tra Fiorentina e Real Madrid c'era un vero e proprio accordo. Tuttavia, Alaba ha rifiutato la destinazione Firenze: l'ex Bayern preferirebbe rimanere al Real fino alla scadenza del contratto, al momento questi sono i suoi piani. Starà agli spagnoli gestire la sua posizione, ma la proposta del club viola è stata declinata.