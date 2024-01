Che peccato Martina! La tennista, tifosa viola, Trevisan cade al secondo turno degli Australian Open. Ma c'è un'altra toscana che avanza

Tennis, la fiorentina Trevisan non riesce a sbarcare al terzo turno

Cade la tifosa viola Martina Trevisan, che dopo un primo turno soffertissimo contro la messicana Zarazua, viene eliminata dagli Australian Open. La francese Dodin passa in due set, 6-4 6-4 per l'avversaria della tifosa della Fiorentina, che comunque esce a testa alta.

Ma ci ha pensato un'altra tennista toscana

Non sarà la Martina Trevisan del 2022, ma neanche la giocatrice spaesata dell'inizio della scorsa stagione. A passare al terzo turno femminile, è solo Jasmine Paolini per le italiane, la donna a cui si aggrappa il tennis italiano. La tennista toscana accede al terzo turno degli AO e riesce a vincere due partite in un torneo in cui aveva sempre perso.

Vittoria schiacciante quella contro la tedesca Tatjana Maria, travolta con un doppio 6-2 in poco più di un'ora di gioco. L'ostacolo al terzo turno sarà la russa Blinkova, reduce da una maratona con la kazaka Rybakina e Paolini ha tutte le carte in regola per avanzare ancora nel torneo.