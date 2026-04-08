L'ex obiettivo della Fiorentina scomparso dai radar per via di una relazione con la figlia di una leggenda del club... passata da Firenze

Storia molto curiosa in arrivo dal Real Betis, squadra che l'anno scorso ha messo fine al cammino europeo della Fiorentina imponendosi per 4-3 tra andata e ritorno: i protagonisti sono un ex obiettivo per il centrocampo viola e un idolo del club di Siviglia, passato anche da Firenze.

Desaparecido

Siamo ad agosto 2025: dopo un ottimo Mondiale per Club disputato tra le fila del Monterrey, il nome di Nelson Deossa finisce sul taccuino di molte società europee, tra cui - si vocifera - anche quello della Fiorentina. I più veloci a convincere il colombiano sono però i dirigenti del Real Betis, che lo acquistano per poco meno di 12 milioni. Con i biancoverdi colleziona 28 presenze tra campionato, coppa ed Europa League ma, improvvisamente, a cavallo tra marzo ed aprile inanella 4 assenze consecutive ‘misteriose’, non giustificate né da problemi di natura fisica, né da scelte tecniche.

Galeotto fu…

Il bandolo della matassa va ricercato, secondo i media spagnoli, in una relazione che Deossa avrebbe intrapreso con… una delle figlie di Joaquin, autentica leggenda del club e con un passato anche al Franchi. Oggi consulente della società andalusa, pare che avrebbe mal digerito la 'tresca' e, per questo motivo, avrebbe fatto saltare quattro partite al colombiano. Oggi pomeriggio, tuttavia, Deossa è tornato in campo contro il Braga per l'andata dei quarti di finale di Europa League, terminata 1-1, giocando 35 minuti: quanto di ciò sia vero e quanto sia gossip, rimarrà forse un segreto.