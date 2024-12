Al termine di Fiorentina-LASK 7-0, l’allenatore viola Raffaele Palladino è intervenuto in sala stampa. Ecco le sue parole: “Segnale importante per la società, perché crede nei giovani. Bisogna continuare così, credo tanto nei ragazzi e li seguo. Voglio che siano il futuro della Fiorentina e del calcio italiano. Serata bella e importante, mi è proprio piaciuto l'atteggiamento. Prova di maturità di chi è partito all'inizio e di chi è subentrato, bella soddisfazione”.

“Edo sta bene e siamo più tranquilli. Da domani pensiamo a Bologna”

Sulla gestione del momento con il caso Bove: “Tolta la settimana fisiologicamente particolare, dove abbiamo subito uno shock per quanto successo, adesso siamo rientrati bene. Sappiamo che Edoardo sta bene e siamo più tranquilli. Stasera la squadra è scesa in campo con grande mentalità, c'era voglia di vincere e con una grande prestazione ce l'hanno fatta. Sono contento, godiamoci la serata e da domani pensiamo a Bologna”.

“Parisi ha reagito benissimo. Gud? Prosegue il suo rientro. Sottil maturato”

Su Parisi: “Uno dei migliori in campo. Dopo quello che si è letto, poteva avere delle difficoltà. Invece mi è piaciuto per come ha interpretato la gara. Credo tanto nel ragazzo e nel calciatore. Gudmundsson? Entrato alla grande, cresce la condizione fisica. Continua il suo rientro graduale. Sottil invece sta confermando ciò che di buono ha fatto negli ultimi due mesi. Ma è proprio maturato tanto, ha fatto tutto lui e io non c'entro niente. Le qualità le ha”.

“Ikoné? Sempre detto di crederci molto. Può fare ancora di più”

Su Ikoné: “Ho sempre detto dall'inizio che ci credo molto. E sono felice, ma può fare ancora di più. Il pubblico di Firenze ha apprezzato e il ragazzo si merita gli applausi, è molto sensibile e sta finalmente facendo bene. Io sono felice quando tutti riescono a rendere al 100%, per fortuna sta andando così ed è la massima gratificazione”.

“Il nostro lavoro è per rendere la Fiorentina sempre più ambiziosa”

Sulle statistiche da record: “Lavoriamo per rendere la Fiorentina sempre più ambiziosa, i numeri gratificano. Adesso non è facile, perché forse stiamo andando anche oltre le nostre aspettative, però dobbiamo mantenere un equilibrio. Non semplice con tutta questa euforia”.