Pinamonti faceva gola alla dirigenza viola ma poi Kean rimase e arrivò Piccoli. E che dire di Volpato e gli altri flirt?

La sfida con il Sassuolo è anche ricca di temi di mercato, degli affari andati in porto e di quelli che potevano ma poi sono sfumati. Uno su tutti riguarda Andrea Pinamonti, che faceva gola alla dirigenza viola, scrive il Corriere dello Sport, quando sembrava che Kean potesse andarsene. Poi l'attaccante azzurro è rimasto e la Fiorentina ha preferito Piccoli all'attuale centravanti del Sassuolo.

Il nome per eccellenza se parliamo di intrecci mancati è quello di Berardi naturalmente ma anche il suo sostituto, Volpato, era stato cercato in estate dalla Fiorentina, così come il centrocampista Konè, ex Marsiglia o in precedenza Laurientè.