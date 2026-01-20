Il Giudice Sportivo multa due società per il disturbo del minuto di silenzio per Rocco Commisso

Arriva la multa per due squadre di Serie A per non aver, i suoi tifosi, rispettato il minuto di silenzio in ricordo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina venuto a mancare la scorsa settimana.

Le multe

Cinquemila euro di ammenda sia per il Bologna, che giocava proprio contro la Fiorentina, che al Lecce, che era di scena a San Siro contro il Milan. Nessuna sanzione per la Roma, che giocava a Torino contro i granata e qualche tifoso giallorosso ha urlato durante il silenzio per Commisso.

La comunicazione

"Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per non avere, alcuni dei propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C."