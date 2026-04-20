Due trasferte di fila ad inizio campionato? No, grazie. La nuova richiesta della Fiorentina per la prossima stagione
Il fatto che la Fiorentina non giocherà le coppe europee la prossima stagione, sarà un fatto negativo dal punto di vista sportivo, ma sicuramente positivo per il cantiere dello stadio Artemio Franchi, che non si dovrà bloccare durante la settimana, ma solo una volta ogni 15 giorni in corrispondenza con gli impegni interni della squadra in campionato.
Niente richiesta trasferte
A differenza di quanto avvenuto l'anno scorso, quest'anno non verrà fatta richiesta alla Lega Serie A di giocare le prime due sfide di campionato in trasferta.
Centenario in casa
Per festeggiare il centenario dalla fondazione, la società chiederà di invece giocare in casa la seconda giornata di sabato 29 agosto, ovvero in corrispondenza con il centesimo compleanno della Fiorentina. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.