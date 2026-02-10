Canovi: "Sta andando tutto male alla Fiorentina. E poi gioca male. Rischia veramente di retrocedere"

Il decano dei procuratori e operatori di mercato Dario Canovi ha parlato a tuttomercatoweb.com di Fiorentina e delle squadre immischiate nella lotta salvezza.

Sulla Fiorentina

“Ci sono dei campionati in cui le cose sono segnate. Quest'anno alla Fiorentina va davvero tutto male, compresa la morte di Commisso. Non è una stagione positiva. E poi gioca male”.

La sua previsione

"Questa Fiorentina rischia di retrocedere. Non è abituata alla salvezza, mentre squadre come Lecce, Cremonese e Parma lo sono"