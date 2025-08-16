Un infortunio obbliga il Torino a tornare sul mercato e nel mirino finisce un difensore viola...

Secondo quanto riportato dal sito specializzato Calciomercato.com, la squadra granata sarebbe tornata sul mercato alla ricerca di un difensore dopo l'infortunio subito da Ardian Ismajli.

L'infortunio di Ismajli

Davide Vagnati, Ds del Torino, deve correre ai ripari per tappare il buco causato dall'infortunio di Ismajli; il difensore ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra e dovrà stare in infermeria per almeno un mese. Motivo per il quale la società piemontese è alla ricerca di un nuovo difensore.

Pongracic nel mirino

Il nome preferito sembra essere quello di Marin Pongracic. Il croato è reduce da un anno difficile, ma durante il precampionato, al netto dell'ultima partita contro la Japan University, è sembrato prendere in mano la retroguardia viola, dimostrando di poter essere un titolare a Firenze.