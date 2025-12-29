DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: saluti al 2025, aspettando Paratici e la Cremonese

Questa sera torna in onda alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di oggi

Nella puntata di stasera, l'ultima di questo 2025, si parlerà di quello che sembrerebbe ormai l'imminente arrivo di Fabio Paratici all'interno della dirigenza viola e dell'enorme lavoro che dovrà portare avanti nel mercato invernale. Con un occhio già rivolto alla sfida con la Cremonese, in programma il prossimo 4 gennaio.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti l'agente Eugenio Ascari e il personal trainer, nonché tifoso viola, Francesco Filippelli. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

Ecco la DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl