Valencia e quella strana coincidenza con la Fiorentina, Beltran: "Dobbiamo essere preoccupati per la classifica. E sul gol..."

Il calciatore argentino Lucas Beltran, ancora di proprietà della Fiorentina, ma in prestito al Valencia, ha parlato nel post partita di Valencia-Atletico Madrid, terminata 2-1 per i Colchoneros. Il gol del Valencia, che non è valso nemmeno un punto, è stato messo a referto proprio dall'ex viola.

Il gol

“Bisogna sempre essere ottimisti - ha detto l'argentino - Ho sbagliato un gol nell'ultima partita e sabato ho cercato di concentrarmi su questa partita, sono stato ottimista e sono riuscito a segnare. La vita è fatta così: essere sempre positivi e continuare a migliorare, perché c'è ancora molta strada da fare".

La situazione di classifica

Beltran ha poi analizzato la situazione di classifica che vede il Valencia quartultimo, avanti solo per differenza reti sulla terzultima: "Ovviamente dobbiamo essere preoccupati perché la classifica è così, ma lavorando sodo ogni giorno e rimanendo umili, possiamo far uscire il Valencia da questa posizione. Non lo meritiamo, ma i risultati sono questi”.