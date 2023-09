Cinque su cinque per l'Inter, basta un gran gol di Dimarco. Empoli ancora senza reti e senza punti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il match delle 12:30 di questa domenica di Serie A. L'Inter si conferma la forza maggiore dell'avvio di campionato: 15 punti in 5 partite, punteggio pieno. Al ‘Castellani’ di Empoli basta uno 0-1 contro gli azzurri. Decide la gara un bellissimo gol di Federico Dimarco, una gran botta all'incrocio.

I padroni di casa hanno provato a insistere fino all'ultimo minuto, facendo soffrire l'Inter, ma non basta. Ancora zero punti e soprattutto zero gol dopo cinque giornate.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 15, Milan 12, Lecce 11, Juventus 10, Frosinone 8, Napoli 7, Fiorentina 7, Torino 7, Verona 7, Atalanta 6, Sassuolo 6, Bologna 5, Genoa 4, Monza 5, Roma 4, Lazio 4, Udinese 3, Salernitana 3, Cagliari 2, Empoli 0.