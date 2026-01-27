Si è parlato a lungo di lui in chiave Fiorentina. Alla fine Insigne torna in Italia, ma non in Serie A
Insigne contrastato da Veretout. Foto: Luca Fanfani/Fiorentinanews.com
Dopo il suo addio al Toronto, tante volte il nome di Lorenzo Insigne è stato fatto anche in ottica Fiorentina. Voci, niente più. Ma adesso l'ex Napoli è pronto a tornare in Italia, ma non in Serie A.
Ritorno romantico
L'ex Napoli ha chiuso l'accordo con il Pescara, club di Serie B nel quale Insigne era approdato nella stagione 2011-12 proprio in prestito dal Napoli. Da lì iniziò una lunga carriera tra Italia e Canada.
Il contratto
L'esterno d'attacco firmerà un contratto di sei mesi con il Pescara, fino al termine dell'attuale stagione. I delfini oggi sono ultimi in cadetteria.
