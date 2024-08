L'intermediario di mercato, Sabatino Durante, intervistato da News.Superscommesse.it, si è espresso sull'affare Gudmundsson-Fiorentina.

“Pradè Richielieu del calcio”

“Starà alla bravura di Pradè, che io considero un ‘Richelieu del calcio’, riuscire a prenderlo in prestito con diritto di riscatto” ha detto Durante.

“La Fiorentina poteva prendere Rios ma…”

Intanto si prospetta però la partenza di Gonzalez: "In quel caso, però, ci guadagni o ci perdi? L’impressione è che la Fiorentina stia procedendo in questo mercato con il freno a mano tirato. Ad esempio, prima della Coppa America poteva prendere un giocatore importante come Richard Rios (forte adesso e fortissimo in prospettiva) per 8 milioni, ora ne vale tantissimi di più. E anche con altri giocatori, al momento di chiudere, si è tirata indietro”.