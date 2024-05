Lorenzo Pagnini, giovane tifoso viola, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio una storia davvero incredibile, che riassume benissimo cosa significhi tenere alla Fiorentina. Leggete un po' qua:

La “follia” di Lorenzo

"Dopo la finale di Praga, a cui non ero presente, mi sono detto: ‘Non voglio avere lo stesso rimorso tra un anno, ho fiducia nella mia Fiorentina'. Ho pensato: ‘Se non arrivassimo in finale, potremmo andare lo stesso in vacanza ad Atene o rivendere il volo’. E così ha fatto.

“Abbiamo prenotato la casa 3-4 mesi fa con la cancellazione gratuita entro il 14 maggio, dopo le semifinali. Se tornassi indietro, rifarei tutto questo altre 100 volte. Ora sta alla Viola completare l’opera”.

Lorenzo si definisce «un tifoso sfegatato» della Fiorentina:

"Ho l’abbonamento allo stadio e ho fatto diverse trasferte in questa stagione: Reggio Emilia, Empoli, Roma e Milano. Quando posso, lavoro permettendo, cerco di organizzarmi: nel mio tempo libero la mia priorità è sempre la Viola".

La finale di Atene, la terza raggiunta con Italiano in panchina, andrà a chiudere probabilmente il ciclo dell’allenatore a Firenze: “Se davvero il mister se ne andrà ne sarei molto dispiaciuto, ha totalmente cambiato la Fiorentina. Ci ha fatto divertire di nuovo dopo diverse stagioni passate a lottare per la salvezza”.