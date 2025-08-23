A Brentford è Kayode-show: il terzino è tra i migliori in campo e i tifosi inglesi 'ringraziano' la Fiorentina

Il Brentford di Michael Kayode vince contro l'Aston Villa per 1-0, e il terzino ex Fiorentina ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria dei suoi, diventando in brevissimo tempo un beniamino dei tifosi delle Bees.

Solidità difensiva, tanta corsa, ma anche creatività offensiva: nonostante non abbia preso parte al gol dei suoi, a cura invece di Ouattara, il suo voto statistico è stato il più alto fra tutti i presenti in campo. E basta un rapido giro sui social per leggere le opinioni dei tifosi del Brentford: “Non posso credere che la Fiorentina abbia lasciato andare Kayode, che giocatore!”, o anche “Kayode è costato 17 milioni al Brentford, il che rende la Fiorentina la squadra più ottusa di sempre. Al momento ne vale 50”. E non solo sui social, ogni sua giocata è stata accompagnata da un boato dei tifosi del Brentford Community Stadium, che addirittura gli hanno dedicato un coro nonostante sia arrivato solo lo scorso gennaio e tributato un lungo applauso alla sua uscita dal campo, all'84simo.