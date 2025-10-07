Capello: "La Fiorentina resta di Kean, è il nuovo trascinatore della squadra"

Nel corso dell'ultima giornata di campionato, Moise Kean finalmente ha ritrovato la via del gol in maglia viola. Una bella rete contro la Roma che però non è servita alla Fiorentina per portare a casa punti.

Trascinatore

Ma con lui la squadra può tornare a pensare positivo. Ne è convinto di questo l'ex allenatore di Roma, Juventus e Real Madrid, Fabio Capello, che su La Gazzetta dello Sport ha scritto: “La Fiorentina resta di Kean, che può essere di nuovo il trascinatore della Viola".

Maturato

E poi: “Lo vedo maturato e assicura grande voglia e volontà, caratteristiche che lo rendono importante anche per la Nazionale”.

