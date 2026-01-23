Fabbian: "Italiano mi ha augurato il meglio. Da piccolo mi ricordo bene Jovetic in viola. Sul mio ruolo..."

Sono arrivate dal Viola Park le prime parole da giocatore della Fiorentina di Giovanni Fabbian, che si è presentato questa mattina ai media.

Le considerazioni di Fabbian sulla posizione in campo

“Il mio ruolo? Ho fatto un po' tutto. Dalla mezzala al trequartista. Sono un giocatore a cui piace buttarsi in area per fare gol, sono giovane e ho tanti margini per migliorare. Mi metto a disposizione dell'allenatore e dello staff, insieme a loro capiremo meglio il mio impiego”.

Su Italiano e i modelli in viola

“Italiano mi ha augurato il meglio. Mi sono trovato benissimo con lui e lo reputo un grande allenatore. Le nostre strade si sono divise ma è un grande tecnico. Alla Fiorentina mi ricordo molto Jovetic. Da piccolo ero impressionato dai suoi gol e dalle sue giocate. E' stato un piacere vederlo fare grandi cose con questa maglia”.

Sulla Nazionale

“La Nazionale è un traguardo a cui un giocatore deve ambire. E' un aspetto importante. Ora però voglio fare bene con la Fiorentina e con questa maglia. La continuità è un aspetto importantissimo, ma nessuno te la garantisce. Bisogna meritarsela. Vanoli? Mi ha chiesto semplicemente di dare il massimo ed è quello che credo serva adesso”.

Sul gruppo

“Ho trovato un grande gruppo qui a Firenze, abbiamo tutti voglia di riportare ai viola dove merita. E' strano vedere la squadra in questa posizione di classifica. C'è tempo per rifarsi e daremo tutto”.