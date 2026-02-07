Frank: “Frecciatine di Paratici? Abbiamo proprietari molto seri. Non posso che riderci su”

L’eco delle parole pronunciate da Fabio Paratici da neo direttore sportivo della Fiorentina è arrivato anche a Londra perché hanno fatto discutere e hanno influenzato anche la conferenza stampa dell’allenatore degli Spurs, Thomas Frank.

Paratici

Paratici nel giorno della sua presentazione ha detto tre volte che il suo nuovo club, la Fiorentina, ha dei proprietari seri, per questo è stato chiesto a Frank se pensava che si trattasse di una frecciatina all’indirizzo del club londinese e di chi lo gestisce.

“Proprietari molto seri”

Il tecnico danese ha detto in proposito: "Abbiamo proprietari molto, molto seri. Non capisco perché me lo chiediate. Non posso che riderci su".

“L'unica sessione in cui hanno gestito”

Poi ha anche aggiunto: "Parlo con loro e sono dalla loro parte e non ho dubbi che facciano sul serio. Penso che sia un po' ingiusto, se non molto ingiusto, giudicarli in base alla sessione di mercato di gennaio. Questa è l'unica sessione di mercato in cui hanno gestito”.