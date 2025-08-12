L'ex dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sull'attuale squadra viola e sulla prossima stagione.

Il ritorno di Pioli

“L'arrivo di Pioli a Firenze è un bel segnale, anche perché la Fiorentina gli avrà dato delle garanzie visto che aveva un contratto ricco in Arabia. Fino a questo momento il club gigliato si è mosso bene, con conferme e buoni acquisti. Si vede c'è la mano di Pioli e sono acquisti fatti con logica. Finalmente”.

L'arrivo di Sohm

“Sohm secondo me è un giocatore che lavora dietro le quinte, anche se i tifosi preferirebbero il nome grande. Sono i primi che esaltano i top player. Si vede che la Fiorentina vuole alzare il livello e puntare ad obiettivi come la Champions”.

E sul modulo

"Il tridente? Se c'è la compattezza della squadra, non è troppo. Se il tridente lavora per la squadra può funzionare, altrimenti espone la formazione a rischi eccessivi. La conferma di Kean e Gud, con l'arrivo di Dzeko, lascia ben sperare per la prossima stagione”.