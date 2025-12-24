FOTO - La Curva Fiesole ancora al Meyer per portare doni di Natale a bambini e infermieri

Alcuni esponenti dei gruppi organizzati della Curva Fiesole sono stati oggi al Meyer, ospedale pediatrico di Firenze.

Il gesto

Gli ultras della Fiorentina sono stati in visita all'ospedale fiorentino per portare doni di Natale ai bambini ricoverati e agli infermieri, veri e propri supereroi in corsia.

Una splendida abitudine

Un gesto meraviglioso che si è ripetuto per il terzo anno consecutivo al Meyer. Al di là di ogni critica, di ogni controversia, di ogni polemica contro di loro (talvolta sterile): chapeau, ragazzi.