Uno Nzola da piazzare per far posto a un altro...

Prima di affondare il colpo su un altro centravanti (Kean arriverà in settimana a Firenze), la Fiorentina dovrà anche piazzare M'Bala Nzola.

Al Cagliari piacerebbe il giocatore, ma non c'è la voglia attualmente di prenderlo a titolo definitivo perché sono troppi i dieci milioni richiesti dai viola. Inoltre anche l'ingaggio dell'angolano è troppo alto rispetto agli standard dei sardi.

E allora c'è da trovare un'altra soluzione per lui che non avrebbe spazio in una squadra con lo stesso Kean dentro e un altro attaccante centrale come potrebbe essere Lucca.