Prima di sfidare la Fiorentina, il Pisa esce dalla Coppa Italia. Rosso diretto per Cuadrado

Il prossimo avversario della Fiorentina sarà il Pisa di Alberto Gilardino, che oggi era impegnato in Coppa Italia nei sedicesimi contro il Torino. La gara è terminata da poco e ha visto l'eliminazione dei nerazzurri dalla competizione: avanti i granata di misura, 1-0.

Pisa fuori dalla Coppa Italia. Rosso diretto per Cuadrado

Il gol decisivo lo firma Cesare Casadei in apertura, su assist di Ngonge. A inizio ripresa Ismajli porterebbe il Torino al raddoppio, ma l'arbitro annulla per fallo di mano. All'ora di gioco, l'episodio che ha dell'incredibile: l'ex viola e Juve Juan Cuadrado prende un cartellino rosso diretto e lascia i suoi in dieci, tra i fischi assordanti dell'Olimpico Grande Torino - che non lo ricorda con una maglia rimasta simpaticissima.

Pareggio solo sfiorato. Avanti il Torino

Ha dell'incredibile, tuttavia, l'occasione all'ultimo secondo per il Pisa. Lancio della disperazione al minuto 95, su cui Tramoni riesce a trovare spazio per controllare e lasciar partire un grande sinistro incrociato, ma Paleari mette in angolo con un riflesso fantastico. Così si chiude il match, con il Torino avanti agli ottavi di Coppa Italia, dove affronterà la Roma.