Aveva rifiutato la Fiorentina, ma adesso è rimasto col cerino in mano. Disasi bocciato dal Milan e adesso...

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano il Milan ha deciso di non procedere nella trattativa per il centrale de Chelsea Axel Disasi, preferendo puntare sull'acquisto estivo De Winter.

Stop alla trattativa

E così il difensore francese, che aveva accettato di buon grado la destinazione milanese, si ritrova a poche ore dalla fine del calciomercato senza una possibile destinazione. Al momento l'opzione più plausibile è che il calciatore rimanga a Londra fino al termine della stagione, nonostante un minutaggio ridotto all'osso con i blues.

Il rifiuto ai viola

Pochi giorni fa il difensore classe ‘98 era balzato in cima alla lista dei difensori sondati dalla Fiorentina. I contatti fra le società si erano infittiti, ma a bloccare l’operazione era stato lo stesso calciatore, poco desideroso di trasferirsi in riva all'Arno. Per lui però adesso il vero pericolo è quello di finire la stagione senza mettere praticamente più il piede in campo.