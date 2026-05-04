Criscitiello: "L'Italia deve essere rappresentata meglio in Europa. In Serie A solo allenatori paurosi, adesso basta!"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello si è espresso sul sito dell'emittente televisiva per parlare del calcio in Italia e della scelta sui futuri allenatori in Serie A.

Tema Europa

“Abbiamo bisogno di essere rappresentati meglio nel calcio che conta e per quello che stiamo vedendo in Italia e in Europa la differenza è ancora abissale”.

Quanta paura

“Sabato abbiamo avuto la conferma che questo è un campionato da parametri… zero. In termini di gol. Non segniamo, non giochiamo e non produciamo. Vogliamo cambiare il calcio nella parte politica ma dobbiamo cambiarlo anche nella mentalità degli allenatori. Una volta avevamo i migliori tecnici del mondo, oggi abbiamo allenatori paurosi che hanno smesso di far giocare le loro squadre. La paura tremenda del risultato che non porta ad esprimersi. Basta paura, abbiamo bisogno di coraggio. A partire dagli allenatori”.