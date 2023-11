L'ex tecnico della Fiorentina Claudio Ranieri riceverà un premio intitolato a Davide Astori

Il Premio Ussi Sardegna “Davide Astori”, in memoria dell'indimenticato capitano della Fiorentina, verrà consegnato a Claudio Ranieri. Una scelta dovuta non solo alle squadre in comunque tra i due (Cagliari, Roma e Fiorentina), ma anche e soprattutto ai condivisi principi e valori morali per un calcio romantico e genuino.

Per queste motivazioni la famiglia Astori ha deciso di consegnare a Ranieri il premio intitolato a Davide, istituito sei mesi dopo la sua scomparsa e attribuito ogni anno a un personaggio del mondo del calcio che possa sposare gli stessi valori. Lo riporta l'ANSA.