Non solo la Fiorentina di Palladino: anche l'Under 15 è in cima alla classifica. Manita alla Lazio

Continua l’inarrestabile cammino della Fiorentina Under 15. Al centro sportivo 'La Borghesiana', ha travolto la Lazio per 5-0, consolidando il primato a punteggio pieno nel girone C con 21 punti in 7 partite.

La manita alla Lazio

I Viola sono passati in vantaggio al 34' con Federico Croci, il quale, all'11', si era visto neutralizzare un calcio di rigore dal numero 1 biancoceleste, Orlando. Nella seconda frazione di gioco, i ragazzi di Enrico Cristiani hanno raddoppiato al 43' con Lorenzo Bernamonte, per poi dilagare grazie a un’altra rete di Croci al 47', al gol del subentrato Angelo Gobbo al 64' e, infine, a quello di Mattia Barbone al 68'.

Le Fiorentine vincenti

Insomma, non vince soltanto la Fiorentina di Palladino (e la Primavera di Galloppa, che ieri però ha perso), anche le Giovanili stanno regalando soddisfazioni in questa stagione. E fioccano infatti le convocazioni nelle nazionali minori, per non parlare di quelle di Comuzzo e Kean con la Squadra A.