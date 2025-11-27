Marin: "Fiorentina forte, tanti giovani di prospettiva e valore a centrocampo. Sono amico di Piccoli e..."

Uno dei protagonisti della partita tra Fiorentina e AEK Atene sarà il centrocampista rumeno, Razvan Marin.

“Fiorentina forte, uscirà da questa situazione”

Il giocatore con un passato in Italia in squadre come Cagliari e Empoli, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto sul match di stasera: “Sarà una partita molto difficile, ma noi ci proveremo in ogni modo. La Fiorentina è forte e sono sicuro che uscirà dalla situazione in cui si trova in campionato. Sono amico di Piccoli col quale ho giocato fino alla scorsa stagione. Ma tutto l'attacco viola è forte. Se penso a Kean e Dzeko. E a centrocampo hanno preso giovani di prospettiva e di valore”.

“Siamo messi bene in attacco”

A detta di Marin, anche la formazione giallonera è “una buona squadra, pure noi davanti con Jovic e Zini siamo messi bene. Ci sono tanti italiani di esperienza. Dobbiamo essere più organizzati e anche cattivi. Soprattutto se affrontiamo una squadra come la Fiorentina”.