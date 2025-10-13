La Nazione: Mistero delle punte, un attacco a due velocità
La Nazione in edicola oggi si concentra, oltre che sull'infortunio di Kean, sullo strano periodo di forma degli attaccanti della Fiorentina: spenti con la maglia viola, goleador in nazionale.
Prima pagina
Il QS de La Nazione intitola in prima pagina: “Goia e dolori. Speranza Kean”, continuando poi nel sottotitolo “Infortunio alla caviglia. Primi test negativi, oggi gli esami”.
Pagine 4-5
“L'infortunio patito da Kean. Primi test negativi, ma restano ancora dei dubbi". Così scrive La Nazione relativamente alla situazione legata a Moise Kean. Di spalla il quotidiano ipotizza già una soluzione alternativa in caso di essenza del bomber viola: “Piccoli dal primo minuto. Il piano b vista San Siro”. A pagina 5 La Nazione si interroga sul perché gli attaccanti viola riescano ad esprimere il proprio meglio solamente lontano da Firenze: “Il mistero delle punte” e ancora “Ok fuori, male a casa. Attacco a due velocità”.