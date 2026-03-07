Un gioiello di Da Cunha regala la vittoria al Como sul Cagliari, che però resta distante dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo in Sardegna per Il Como di Fabregas, che vince 2-1 in casa del Cagliari di Pisacane. Gli ospiti trovano il vantaggio nel primo tempo grazie a Baturina, che batte Caprile da pochi passi col destro; il Cagliari però è vive e dimostra di poter pungere alla giusta occasione. Nella ripresa i sardi trovano il pari: Palestra devastante sulla fascia mette al centro, Obert fa da sponda ed Esposito di testa supera Butez per l'1-1.

Il gioiello di Da Cunha

Quindi, nel momento migliore del Cagliari, che stava controllando la gara, il capitano del Como Da Cunha spara un missile terra aria da fuori, palla all'incrocio dei pali e 2-1 lariano. Como che sale a quota 51 punti e aggancia momentaneamente la Roma e la zona Champions, Cagliari che perde ma resta a più 6 dalla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma 51, Como 51, Juventus 47, Atalanta 45, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 35, Lazio 34, Parma 33, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.