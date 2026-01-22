Dzeko: "Non vedo l'ora di giocare con lo Schalke. Voglio avere una seconda parte di stagione di successo"

Arrivano le prime parole di Edin Dzeko da calciatore dello Schalke 04. L'ex attaccante della Fiorentina ha salutato con grande entusiasmo la nuova avventura in Germania.

‘Ho subito osservato attentamente lo Schalke e…’

“Fin dal momento in cui c'è stato interesse, ho osservato attentamente lo Schalke e ho guardato diverse partite. I miei colloqui con il club, con l'allenatore Miron Muslic e, naturalmente, con Nikola Katic, tra gli altri, sono stati molto positivi. È impressionante vedere come la squadra si è sviluppata in questa stagione dopo anni difficili”.

‘Non vedo l’ora di giocare'

“Ora voglio dare tutto per avere successo insieme nella seconda metà del campionato. Non vedo l'ora di giocare la mia prima partita in casa in una VELTINS-Arena esaurita”.