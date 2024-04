L'ex leggenda del Club Brugge Jan Ceulemans, ha parlato anche della prossima sfida contro la Fiorentina della società belga in semifinale di Conference League. Queste le sue parole: "Se il Club Brugge gioca come in campionato è tutto aperto il discorso qualificazione.

Al momento la Fiorentina è solo una squadra di metà classifica, ma sottovalutare una squadra italiana sarebbe molto sbagliato. Penso che le possibilità siano le stesse per il passaggio in finale".