A Tuttosport le parole dell'ex tecnico della Fiorentina, Alberto Malesani ha parlato del passaggio di consegne tra Pioli e Vanoli e anche di un aneddoto dei suoi tempi.

"Paolo (Vanoli ndr) può essere l’uomo giusto per tirarla fuori da questa situazione. E’ onesto e diretto: doti che sono convinto lo aiuteranno. In più ha lavorato per anni al fianco di Antonio Conte, dal quale ha appreso la mentalità vincente e il saper trarre il massimo dai giocatori.

La Fiorentina ultima? Fa male vedere la Viola in fondo alla classifica. Mai mi sarei immaginato le difficoltà di Pioli. Stefano è un grande allenatore, ma mancava qualcosa a livello emotivo a questa squadra e hanno cercato giustamente una svolta. Il cambio di allenatore scuoterà i calciatori. Non c’è più chi fa da paravento e dovranno assumersi le responsabilità.

Un inedito della mia carriera? Cecchi Gori nel 1997 stava vendendo Batistuta. Avevo appena firmato per la Fiorentina e convinsi Vittorio a non cederlo. Ero andato apposta a Firenze per allenare Bati e sarebbe stata una beffa perderlo".