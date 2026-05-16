La Nazione: masochismo viola

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Pane e orgoglio. Brunch match”. A pagina 4 in taglio alto: “La gara contro la Juventus. Cuore e onore, non è una gita. Vietata un’altra brutta figura. Questa volta serve l’orgoglio”, di spalla: “Pioli, risolto il contratto. Il club risparmia 6 milioni”. A pagina 5: “La partita a mezzogiorno. Sveglia, esercizi e pranzo. Pastasciutta anche alle 9. L’anomalia brunch match”, di spalla: “Darderi alias Fantozzi. Le voci su Paratici? Roba da masochisti”.